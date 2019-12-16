亞系外資出具印刷電路板（PCB）產業報告，看好受慧5G智慧型手機等趨勢，將帶動相關業者未來2年獲利率創高。其中，給予欣興（3037）「買進」評等、目標價62元，並首度將南電（8046）納入追蹤，給予「優於大盤」評等、目標價56元。

受此激勵，欣興今日股價震盪開高後穩步走揚，尾盤獲逾千張買單敲進再拉高，終場上漲2.48％、收於最高點45.4元。南電則開高走高，盤中上漲2.82％至49.2元，終場上漲2.72％、收於49.15元。

亞系外資認為，受規格升級腳步趨緩、稼動率降低導致價格惡化影響，PCB產業近10年獲利下滑，表現不如光學鏡頭、記憶體等零組件類股。不過，隨著5G技術興起、廠商近年管控資本支出，近期產業獲利已見改善，預期未來2年將持續好轉。

亞系外資指出，隨著智慧型手機、高效能個人電腦（PC）、人工智慧（AI）機器人等5G技術應用興起，PCB廠商雖致力滿足市場需求，但仍可能出現供需吃緊情況。而近年來管控資本支出效益顯現，亦有助於提升獲利率。

亞系外資預期，PCB相關業者未來2年毛利率將成長16～17％、營益率將成長9～10％，站上2008年以來新高，給予欣興、華通「買進」評等、目標價62元、60元，並首度將台郡、南電納入追蹤個股，分別給予「買進」及「優於大盤」評等、目標價140元、56元。

(時報資訊)