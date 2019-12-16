根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，DRAM現貨價的翻揚，改變了市場氛圍。在預期性心理帶動下，有利於合約市場買方的備貨意願提高，目前預估合約價可能提前至2020年第一季止跌。

TrendForce指出，之前1X奈米製程因為有退貨狀況，大量不良品以低價轉銷現貨市場，導致現貨價格格外疲弱。雖然退貨狀況仍在，但因為模組廠以及在通路的經銷商願意增加庫存準備，使得這些不良品數量有效的消耗，帶動現貨價格開始上調。由於預期DRAM合約價最快明年第一季止跌回升，有利於南亞科(2408)、華邦電(2344)等廠商營運。

從整體供需狀況來看，在歷經近五個季度的庫存調整，2019年第四季DRAM市場仍處於微幅供過於求，即便明年第一季DRAM的拉貨狀況可能呈現淡季不淡，但供需態勢最快仍要到明年年中才會正式反轉。但根據歷史經驗，價格上漲一向快於供需反轉，因此TrendForce原先預估DRAM的平均銷售單價將在明年第二季初止跌上漲，最新預計DRAM合約價提前於2020年第一季止跌。

受到目前現貨報價大漲的激勵，以及伺服器記憶體1X奈米製程的生產狀況普遍不順暢，影響整體供貨量，因此TrendForce對2020年價格預測進行修正，2020年第一季時，雖然標準型記憶體、利基型記憶體與行動式記憶體價格預估仍較前一季小幅下跌，但伺服器記憶體有機會率先領漲，帶動整體DRAM平均銷售單價較前一季持平。

根據TrendForce觀察，目前主流伺服器記憶體模組成交量已經明顯大幅增加，均價欲跌不易，伺服器業者在DRAM備貨的態度轉趨積極。展望2020年第一季，由於1X奈米產品供貨不順影響持續，加上短期需求強勁，預估伺服器記憶體單價將正式反彈，季漲幅約5%。

TrendForce同時調整繪圖用記憶體的價格預測；繪圖用記憶體尤其是GDDR5，因為主要GPU晶片供應商庫存已經調整完畢，目前已恢復採購力道，加上最新一代的GDDR6需求持續增加，在買方預期漲價心理影響下，整體價格也將於第一季小幅上調。

(時報資訊)