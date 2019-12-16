針對 Android 平台的管理，Google 旗下的 Pixel 系列手機，將除了在升級 Android 系統上可以領先其他 Android 品牌手機外，預計也將擁有另一種不同於其他 Android 手機的特色，就是支援全新的 feature drop 更新策略，有機會更規律性的接收到 Android 更大幅度上的更新。不僅能放大 Pixel 系列手機的特色，也有望讓 Android 新增的功能更具能見度。

根據《The Verge》報導，Google 產品管理副總裁 Sabrina Ellis 指出，他們正在規劃一種適用於 Pixel 系列手機的全新策略，稱之為「feature drop」。具體來說，Google 計畫將多種新功能一次綑綁，然後對 Pixel 手機推出，而不是像現在的方法一樣，當有一些新功能準備好就即時推出。如此一來，這些一次性推出的新功能將會更有能見度，對於當前的 Pixel 手機使用者以及可能的潛在消費者來說，都更易於理解。

報導指出，第一次的 feature drop 更新中，將會有專門為 Pixel 手機推出的新功能，這被 Sabrina Ellis 稱之為 Pixel-first，當中包含了更好的後台應用程式管理機制，預計本月份就會向 Pixel 4 手機推出。這些新功能可能會向其他 Android 手機釋出，但或許得等到下一個 Android 版本推出之際。這也就是說，被放在 Pixel-first 計畫中向 Pixel 手機率先推出的新功能，不僅 Pixel 系列手機會領先其他 Android 幾個月就能體驗到，而很可能是領先一年。為 Pixel 系列手機保留了更強大的嫡系福利。

而在向使用者推送新系統更新時，Google 也已經明瞭到並非每個使用者都能幾乎同時獲得更新的缺點。Sabrina Ellis 指出，Google 正在努力在 feature drop 等級的更新釋出時，能讓所有使用者都能夠同時接收到更新的機會。

就此來看，從推送系統更新的角度來看，Google 似乎有向蘋果(Apple Inc.)在管理 iOS 的經驗借鏡的味道。不僅如此，Google 朝向自研晶片、自行掌控手機軟硬體設計的作風，也有效法蘋果 iPhone 的意味。這一點，對於慣用、愛用 Pixel 手機的消費者來說，可能是樂見其成，因為將更容易接收到明確的系統更新通知，並且對於所推出的新功能更為清楚。而如此一來，是否有機會能進一步增加 Pixel 系列手機在市場上的競爭力，得等候時間證明。當然，Google Pixel 系列手機除了系統面、軟體層面的提升外，硬體規格上的革新也更需要大刀闊斧，才更有市場衝擊性。

(中時電子報)