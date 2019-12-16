新北中和下水道施工氣爆 人孔蓋炸傷2人 14:242019/12/16 中時電子報 吳家詮 、 張國欽 、中國時報、 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北中和下水道施工氣爆人孔蓋炸傷2人。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區國光街102巷19弄2號，下午1時30分發生氣爆，現場為汙水下水道工程施工，疑似沼氣爆炸將人孔蓋彈飛，砸傷2名施工人員(均男性、約50歲)造成腳部骨折及擦傷，現場無火煙也未量測到數值，，2人意識均清楚，其中骨折患者送亞東醫院，另一名拒絕送醫。 據了解，該地區已經施工多日，為何今天會發生氣爆，警方釐清中。 新北中和下水道施工氣爆，人孔蓋炸傷2人（讀者提供/吳家詮傳真） (中時電子報) #新北市 #中和 #國光街 #人孔蓋 #施工 #氣爆 #骨折 #現場 #下水道 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市預算表決 民進黨議員退席抗議 17:562019/12/13 政治 台、政教授共同備課 升級新北市高中師資 18:062019/12/13 生活 金包里溪惡臭難耐 新北市府回應年底將施做改善工程 20:262019/12/13 生活 新北市高中師資 大升級 04:102019/12/14 地方新聞 冬天吃紫菜！東北角「黑金」營養嚐旬味 03:202019/12/15 生活 北市第三選區選戰膠著！侯友宜今幫林郁方站台 10:122019/12/15 政治 新北板橋凌晨火警 獨居男送醫不治 10:262019/12/15 社會 賴清德出席新北市台南同鄉會 爭取台南鄉親支持 14:492019/12/15 政治 侯陪林郁方掃街 04:102019/12/16 地方新聞 新北創貸助攻 旺來冰翻倍賣 04:102019/12/16 地方新聞 社會熱門新聞 姊縱橫股市 弟學「沖洗式」炒4檔上櫃股 - 社會 驚悚影像曝光！警坐巡邏車內 遭「行刑式」連開10槍爆頭 慘死警局外 - 社會 樓上小孩太吵 男搬大喇叭狂播「馬叫聲」反擊 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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