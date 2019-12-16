新北市中和區國光街102巷19弄2號，下午1時30分發生氣爆，現場為汙水下水道工程施工，疑似沼氣爆炸將人孔蓋彈飛，砸傷2名施工人員(均男性、約50歲)造成腳部骨折及擦傷，現場無火煙也未量測到數值，，2人意識均清楚，其中骨折患者送亞東醫院，另一名拒絕送醫。

據了解，該地區已經施工多日，為何今天會發生氣爆，警方釐清中。

新北中和下水道施工氣爆，人孔蓋炸傷2人（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)