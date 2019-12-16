民進黨婦女部昨在桃園舉辦小英新住民姐妹會模擬投票活動，內政部政次陳宗彥發言卻引發爭議，陳宗彥要新住民姐妹看到蔡英文、民進黨就蓋下去，還說「投給小黨是浪費」。藍委林麗蟬則批評這種發言根本是民主倒退。

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(中時電子報)