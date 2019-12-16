大政治大爆掛-無色覺醒》內政部官員砲打小黨 視行政中立如糞土？ 14:262019/12/16 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨婦女部昨在桃園舉辦小英新住民姐妹會模擬投票活動，內政部政次陳宗彥發言卻引發爭議，陳宗彥要新住民姐妹看到蔡英文、民進黨就蓋下去，還說「投給小黨是浪費」。藍委林麗蟬則批評這種發言根本是民主倒退。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #民進黨 #2020大選 #大政治大爆掛 #林麗蟬 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 「愛分享 雲林新故鄉」新住民姊妹分享生命故事 16:102019/12/14 生活 雲林新故鄉 新住民分享生命故事 04:102019/12/15 地方新聞 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 人民才是政黨爸爸！ 韓國瑜再嗆綠「高雄對不起」說 15:592019/12/15 政治 勞工是心裡最軟一塊？賴香伶：民進黨根本沒投資勞工 16:002019/12/15 政治 民進黨稱韓國瑜6月進中聯辦 韓辦批造謠 16:432019/12/15 政治 政黨辯論會 藍批綠愛貼標籤 綠再打抗中牌 18:092019/12/15 政治 蔡推競選廣告 爭取新住民 13:362019/12/16 政治 看看這五縣市...游淑慧砲轟：蔡必須代表民進黨道歉 14:092019/12/16 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：這是誤植嗎？ - 政治 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 - 政治 蔡還在講話台下已走一半！從民進黨造勢看出致命傷 - 政治 韓三重深綠區造勢場空拍曝光 港媒：蔡看到會害怕 - 政治 韓流未減！跟著韓造勢跑透透...攤商揭穿真民調 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。