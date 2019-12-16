美中雙方13日達成第一階段貿易協議，美方承諾削減部分關稅，大陸方面則承諾加碼大量採購美國產品。美白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）警告，若大陸違反了貿易協議，美國可在90天內進行單方面報復。

美國貿易代表署（USTR）13日宣布，美國與大陸已就第一階段貿易談判達成協議，美國將對2500億美元的大陸進口商品保持25%關稅，並約對1500億美元的陸貨課徵7.5%關稅，但原定12月15日加徵的關稅不會實施；而大陸方面承諾將進口2000億美元以上的美國農產品、能源與製造業產品等。

外媒報導，納瓦羅表示，美中第一階段貿易協議中設立了確保落實協議的執行機制，一旦大陸違反協議，美國可以在90天內進行單方面報復，而陸方對此無能為力，對美國來說是一筆划算的交易，美方將監督大陸是否真的會購買承諾的2000億美元農產品、能源和製造業產品。他也提醒，美國目前仍對價值3700億美元的陸貨課徵關稅。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）15日也表達與納瓦羅相同的看法，強調第一階段貿易協議具有真正且有效的執行機制；而第二階段貿易談判時間將取決於第一階段協議的執行狀況，美國將執行第一階段談判的所有細節。

(中時電子報)