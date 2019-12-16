星宇航空今（16）日上午11點開賣機票，首航航班即使票價自16,500元起跳，因為是小年夜，公司官網銷售11分鐘內銷售一空，首航日的後續航班到下午一點半為止只剩澳門晚班機機位；旅行社的團體行程以峴港銷售最快，雄獅、五福、可樂等中午以前全部賣完，澳門機加酒行程中午前後陸續賣完，剩較多的是檳城團體行程。

星宇開賣賣的是360天的機位，星宇表示，台北-澳門經濟艙4,000元起、商務艙1.7萬起；台北-檳城經濟艙8,800元起、商務艙2.67萬元起；台北-峴港經濟艙7,300元起、商務艙2.72萬元起，稅費外加。但是首航航班因為是小年夜，澳門經濟艙16,500元起、檳城與峴港24,500元起，稅費外加。

可樂旅遊指出，星宇的旅客層以年輕人居多，因此在團體行程安排上，會以熱門的打卡景點為主，檳城部分公司是採取不同點進出方式，去程搭全亞洲航空（Air Asia），回程搭星宇，機位還有剩。

五福旅遊則指出，公司過去操作馬來西亞團都是從吉隆坡進出，這次推星宇檳城團，可能是還需要時間發酵，銷售較不理想，但因距離農曆年還有一個多月，應該可以完售。

星宇航空首航三航點，澳門每日飛三班，峴港兩班，檳城一班，單程共提供1,128個機位，每班機180個經濟艙，8個商務艙座位。

(工商 )