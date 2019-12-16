台積壓盤，台股指數小漲作收！市場提前反應中美貿易戰達成協議利多，且雙王—大立光(3008)及台積電(2330)漲多後遭逢獲利了結賣壓，讓今天的台股指數有點悶，亦拖累台股指數小幅開低，權值股休兵，資金轉戰中小型股，兆遠(4944)、宏達電(2498)、廣錠(6441)、仲琦(2419)、昂寶-KY(4947)、高僑(6234)、鑫科(3663)、艾笛森(3591)及超眾(6230)漲停作收，散熱族群亦在超眾漲停板及17日將舉行法說會的雙鴻(3324)股價攻高帶動下，泰碩(3338)、力致(3483)及奇鋐(3017)全面走高，成為今天盤面最強的族群，亦推升指數一度站上11950點。

惟尾盤時，居高思危賣壓出籠，台股指數小幅拉回，終場加權股價指數為11939.77點，上漲12.04點，成交量1356.07億元；OTC指數為147.22點，上漲0.97點，成交量379.02億元。

今日上市各類股以光電類股表現最佳，上漲1.67%，其次是電子零組件類股及油電氣類股，分別上漲1.45%及1.18%，表現較差者為通信網路類股、半導體類股及百貨類股，通信網路類股下跌0.59%、半導體類股下跌0.32%、百貨類股下跌0.29%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲1.21%，表現最差為航運類股，下跌0.26%。

就技術面來看，今天台股在散熱等中小型股轉強帶動下，指數開低走高，盤中一度站上11950點，不過尾盤賣壓出籠，終場小漲12.04點，以11939.77點作收；上週台股週漲318點，並在上週五盤中以11990點再度寫下新高，距離12000點大關相當接近，不過此波上漲主要集中於權值股，尤其是台積電貢獻大盤點數達230點，前10大權值股合計貢獻超過250點，剩下不到70點空間是由其他股票表現加總而成，漲勢過度集中，出現投資人賺指數，賠價差情況，且隨著指數急拉，乖離率逐漸升高，加上中小型股有轉弱疑慮，短線上操作難度升高，須留意相關風險；不過目前台股均線呈現多頭排列，且日技術指標上揚，下檔支撐上移至11680點整理平台上緣，有利多方延續攻高走勢。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，在中美貿易戰傳出達成第一次協議利多消息下，台股加權指數續創29年多來新高，由於台股目前殖利率仍有約4%，高於美股的1.8%，加上台股在大中華區相對安定，故吸引資金回流推升股市，在基本面方面，台灣半導體產業受惠中國去美化，表現應會優於整體半導體產業溫和增長，故台積電法說已將展望上調，並拉動封測、IC設計等上下游族群，目前大多數外資策略報告對台股2020年獲利預期為回到正成長，2019年第四季為負轉正的開始點，對台股底部應可提供支撐，拉回皆是買點。

劉宇衡指出，雖然台股後市仍看好，但台股短線漲多，目前本益比為2008以來相對高檔，短線震盪將加大，操作上建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局殖利率在市場均值之上且有高度成長之個股，看好網通5G、手機零組件、電子次產業如半導體等三大持股主軸，另外，亦可布局高股息、低本益比之傳產族群作為配置，分散市場風險及降低波動度。

復華人生目標基金經理人游秋華表示，預期中美達成初步貿易協議，加上展望2020年美國利率可望維持不變使貨幣政策風險降低以及英國硬脫歐風險降，推升美股上周續創歷史新高，預期電子產業在5G需求帶動下，有助半導體產業落底回溫，可持續留意因訂單挹注、資本支出增加，進而帶動設備、先進製程、檢測封裝及中下游零組件供應鏈商機，以及陸廠「去美化」受惠之電子次產業概念股。

(時報資訊)