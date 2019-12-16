市場驚傳宏達電裁員，對此，宏達電(2498)最新回應指出，營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展，也等於間接認了裁員一事。

宏達電最新回應指出，HTC持續進行產品組合與服務上的創新，同時也在行動通訊，虛擬實境與區塊鏈等產業立下新的標準，如Vive Cosmos與區塊鏈手機Exodus 1s在各自的領域中都是最尖端的產品，宏達電接下來也會有更多令人期待的產品問市，目前營運上的變革是為了確保VIVE與手機事業在未來有更好的發展。

宏達電受到今年7月營收僅4.4億元，創下近19年新低，而最近的11月營收也僅5.49億元，主要是因為不見新產品銜接，加上VR仍處於大量投資階段，市場人士分析指出，宏達電裁員恐也為不得不的決定，畢竟裁員是可以在短時間內有效達到樽節成本的效果，展望長線，除了明年即將上路的5G有機會為產業帶來扭轉力道外，宏達電也全力發展VR，屆時也可望開花結果，也可為營運帶來一股新動能。

據了解，由於年關將近，宏達電針對遭裁員之員工，也會給予全額年終獎金，約2個月，現階段宏達電員工為3000多人。

宏達電今(16)日股價剽悍，終場以39.1元漲停作收。

(時報資訊)