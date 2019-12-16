聯聚建設經理王于娟（左）代表捐贈童綜合醫院救護車一台。（陳淑娥攝）

救護車是緊急醫療、院際轉診等不可或缺的交通工具，聯聚建設16日捐贈童綜合醫院加護型救護車一台，總經理王于娟表示，聯聚秉持以人為本、永續經營及社會責任使命，希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善良與愛心傳送到社會每一個角落。

童綜合醫院感謝聯聚建設善心義行，16日舉辦「聯聚建設捐贈童綜合醫院救護車 捐贈典禮」活動，不僅邀請聯聚建設總經理王于娟到場代表捐贈，立法院副院長蔡其昌也特別蒞臨觀禮見證。

蔡其昌表示，救命要與時間賽跑，救護車是最必要的醫療設備，聯聚建設捐贈加護型救護車，造福海線地區民眾，童綜合醫院更是如虎添翼，可以挽救更多生命，台灣需要更多像聯聚一樣行善企業，才能灌注社會更多良善風氣。

王于娟指出，聯聚秉持以人為本、永續經營及社會責任使命，希望能拋磚引玉，讓企業及社會賢達一起做公益，讓善良與愛心傳送到社會每一個角落，幫助需要幫助的人。

童綜合醫院執行副院長童敏哲表示，醫院將秉持著企業的善心善念，讓救護車在醫療救援、院際轉診及支援公益活動等方面，都能發揮最大的功能，讓海線地區民眾感受到聯聚建設善行。

聯聚建設公益回饋社會不遺餘力，獲知童綜合醫院需添置一台加護型救護車，便慷慨解囊做愛心，捐出167.8萬元購買救護車，經原廠於境外裝配完成，12月通過主管機關核可正式啟用。

童綜合醫院指出，為了讓緊急救援更加即時，加護型救護車裝備還特別採購軍用高規格ZOLL多功能生理監視電擊器(“ZOLL” X-Series)，此電擊器不僅防水防摔，同時結合多項功能，如人工去顫、半自動操作（AED）、心電監測、CPR 監測等；童醫院是中部地區救護車第一台有此高規配備車輛，也是全台民間救護車唯一有購置此規格配備。

(中時 )