中信兄弟今日(16 日)公佈教練團異動，一軍總教練將由丘昌榮教練接任，丘昌榮教練擁有多年教練資歷，在中信兄弟也擔任過打擊教練、首席教練及兼任農場主管，執教經驗豐富，對選手的了解也很透徹，相信在丘昌榮總教練的領軍之下，兄弟球員們皆能發揮所長，奪得佳績！

中信兄弟為中華職棒創始球隊之一，2014 年中國信託正式接手球隊，並於 2015年底啟用了中國信託慈善基金會所建的「中國信託公益園區」，為了給予球員最好的設備及場地進行訓練，2016 年中信兄弟即在公益園區進行春訓，二軍也在此練習，成為首支擁有多功能球團基地的球隊。

2017-2019 年聘請外籍總教練、多位外籍教練與本土教練搭配,球隊學習了許多美國職棒訓練方式及觀念；2019 年也聘請日籍教練藤田学擔任二軍客座投手教練，持續與美、日職棒學習。

經歷多年的養成與學習，現階段，中信兄弟將由本土教練團隊接手。期盼在本土教練團隊領導之下，帶領黃衫軍重返榮耀。

(中時 )