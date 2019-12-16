印度一名19歲女子與20歲男友發生性關係後懷孕，不料卻招來殺身之禍，男友不僅不想與她結婚，還闖入女子家中將她燒死，造成一屍兩命。

據外媒報導，死者去年與男友交往，女子懷孕後家人對男方家庭施壓，要求二人趕快結婚，男子不但拒絕，還持媒油闖入女友家中，放火燒了女友與肚子裡的孩子。

女子鄰居聽到死者慘叫聲緊急前往撲滅火勢，女子被救出時全身70%被燒傷，轉院途中不治身亡。

當地警方調查，死者已懷有1個月身孕，臉部及全身嚴重燒傷，已將縱火的男子逮捕，警方仍在釐清全案細節。

(中時電子報)