19歲女激情後懷孕 遭拒娶男友闖入屋燒死 14:442019/12/16 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 50歲後每月嘿咻幾次最好？醫師答案驚人。(達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印度一名19歲女子與20歲男友發生性關係後懷孕，不料卻招來殺身之禍，男友不僅不想與她結婚，還闖入女子家中將她燒死，造成一屍兩命。 據外媒報導，死者去年與男友交往，女子懷孕後家人對男方家庭施壓，要求二人趕快結婚，男子不但拒絕，還持媒油闖入女友家中，放火燒了女友與肚子裡的孩子。 女子鄰居聽到死者慘叫聲緊急前往撲滅火勢，女子被救出時全身70%被燒傷，轉院途中不治身亡。 當地警方調查，死者已懷有1個月身孕，臉部及全身嚴重燒傷，已將縱火的男子逮捕，警方仍在釐清全案細節。 (中時電子報) #懷孕 #男友 #女子 #印度 #結婚 #孩子 #燒死 #闖入 #縱火 #燒死 #拒娶 也許您會感興趣 推薦閱讀 與男友爭吵失控 女子五股山區自焚亡 12:462019/12/12 社會 大牙不婚不生與小7歲男友享受戀愛 曝黑澀會的她明年結婚 16:062019/12/12 娛樂 14歲女懷孕遭校方趕人 7年後威風從大學畢業 16:112019/12/12 社會 情侶嘻笑放閃 女一掌打歪男友內臟 22:152019/12/12 時事 育兒政策遭批歧視 張善政：網軍斷章取義抹黑霸凌 11:042019/12/13 政治 80公斤女控「竹竿男」性侵 法官一句「不可能」敗訴 15:002019/12/13 社會 就業歧視、性騷擾通通母湯 新北邀你捍衛職場平權 15:412019/12/13 財經 陽明山飆重機夜騎壓車 19歲男自撞身亡 16:082019/12/13 社會 黃心穎返香港痛哭 聞許志安封口避答懷孕傳聞 13:312019/12/14 娛樂 未來我養你！妙齡女自備寶馬、房產霸氣求婚男友 19:232019/12/15 社會 社會熱門新聞 姊縱橫股市 弟學「沖洗式」炒4檔上櫃股 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 驚悚影像曝光！警坐巡邏車內 遭「行刑式」連開10槍爆頭 慘死警局外 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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