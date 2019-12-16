38歲女星謝忻今年6月爆出不倫戀，被經紀公司下令停工，而最近積極轉型做愛心，上個月底受邀擔任創世慈善餐會的主持人，更透過活動瞭解創世基金會的宗旨，並深受感動，更在11日主動參加「到宅志工」，跟著到宅團隊到新北市瑞芳九份來服務老人家，並協助搬運泡澡工具至案家，也親手替植物人洗澡，也為家屬加油打氣。

謝忻表示，她原本以為幫植物人洗澡很簡單，但植物人因長期臥床關係，四肢關節攣縮，照顧上其實需要耗大量的時間與精力，不論是創世安養院或家屬自行在家照顧，都相當不簡單，她也希望大家定期一同當義工，讓服務延續，幫助更多清寒植物人家庭。

女星謝忻最近積極轉型做愛心，上個月底受邀擔任創世慈善餐會的主持人，更透過活動瞭解創世基金會的宗旨。（圖／吳康瑋新北傳真）

這次謝忻與團隊前往九份來為56歲劉先生帶來服務，創世指出，劉先生在27歲時，因車禍意外傷及腦部，逐漸退化呈植物人狀態，已臥床近30年，照顧重擔落在高齡的爸媽身上，無照顧經驗的老父母，平日只能以擦澡維持他的身體清潔。這次特別經社政單位轉介創世基隆安養院，並於104年開始提供到宅服務，除每月到案家提供原床泡澡外，也協助指導護理照護技巧，提升照顧品質。

女星謝忻最近積極轉型做愛心，上個月底受邀擔任創世慈善餐會的主持人，更透過活動瞭解創世基金會的宗旨。（圖／吳康瑋新北傳真）

創世基金會提到，每個植物人家庭背後都有一個不為人知的辛酸故事，特別是清寒家庭遭遇不幸，更是雪上加霜，創世基金會在基隆新北地區服務已13年，由護理師、社工員、社區服務員及志工組成專業的服務團隊，到個案家中協助指導原床泡澡與護理照護技巧、醫療及社會福利諮詢等，不僅舒緩個案長期臥床的不適，同時也為個案家屬帶來了依靠感。

(中時 )