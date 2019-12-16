淳紳公司違反重訊申報 遭處違約金30萬元 14:412019/12/16 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（16）日表示，108年10月25日媒體報載淳紳公司（4529）之轉投資公司「昶洧與贛州履行合資義務，25.1億人民幣全數到位」與事實不符，該公司未依規定辦理重大訊息公告，暨淳紳公司108年10月28日發布之重大訊息內容，未依規定詳述發生之事實，櫃買中心對該公司處以新台幣30萬元之違約金。 (工商 ) #公司 #事實 #中心 #108 #規定 也許您會感興趣 推薦閱讀 台電志工用愛送暖 趴趴走關懷弱勢兒少 12:212019/12/12 生活 檢警通譯瞎掰已幫繳罰金 酒駕被逮移工詐財被訴 14:552019/12/12 社會 系統電股票 12/13起預收款券並每二十分鐘撮合一次 18:202019/12/12 財經 「108資訊月璀璨臺南」19日起南紡世貿展覽中心登場 18:492019/12/12 財經 中鋼持續投資改善污染 見成效 21:072019/12/12 財經 20家法國嚴選IoT新創 揮軍美CES顯身手 21:102019/12/12 財經 因應108課綱 桃園市教師自主大型研習 17:032019/12/14 生活 高雄反空污大遊行 中鋼：未來粒狀物防制率可達98％ 08:092019/12/16 財經 高港區土地開發 都發局駁斥：難道只准州官放火？ 02:432019/12/16 政治 菲律賓南部強震3死31傷 傳5人困倒塌購物中心 12:162019/12/16 國際 財經熱門新聞 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 美中第1階段貿易協議 專家狠潑冷水：只能撐2個月 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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