2020選戰進入最後時刻，總統蔡英文力拼連任，也找來網紅蔡阿嘎、鍾明軒、波特王拍影片，雖然在網路擴散的效益顯著，但也有人質疑，身為一個總統應該要回歸政績本身。

今年3月，蔡英文就和蔡阿嘎合作「嘎名人尬台語」、「總統做什麼」等影片，為重啟YouTube頻道打頭陣，陸續又與博恩夜夜秀、館長、阿滴英文等網紅合作，近日則是推出與鍾明軒、波特王的影片。

雖然與網紅合作確實能提升網路聲量，但身為總統、三軍統帥，也讓網友提出質疑，一個總統居然要靠網紅拉抬選票，這樣的舉止可能太輕浮、太隨便，且對於像是管碧玲的爭議影響到黨的名譽，似乎沒有真的做出適當的處置，直言「請教育一下黨內的老人家～不要一直當豬隊友，是深怕對方沒有槍可以撿嗎？」

不過也有人持不同看法，認為蔡英文跳脫過去大家對總統的框架，走出自己的一條路，也更貼近民眾的生活、懂得了解民意，鞏固也拓展年輕選票。網友表示「蔡英文總統是最易親近自然自由的總統」、「更愛小英總統了」、「突然覺得蔡總統好可愛」，欣賞她與市民自然的互動。

(中時電子報)