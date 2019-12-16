桃園市消防局第3大隊16日在蘆竹南崁三級古蹟五福宮，舉辦搶救演練。（桃園市消防局提供／賴佑維桃園傳真）

法國巴黎聖母院850年古蹟及日本琉球首里城500年古蹟先後遭大火破壞，桃園市消防局第3大隊16日在蘆竹南崁三級古蹟五福宮，舉辦搶救演練。原本搶救神像中，要以神像立牌替代，但廟方請示神明後，神明答應配合演出，也讓演練更為逼真。

蘆竹消防分隊表示，檢視五福宮內電氣安全，事先使用工業用「熱顯像儀」協助確認寺廟內電氣系統有無異常高溫，並加強宣導廟方人員用火、用電安全注意事項。針對古蹟歷史建築建議每年應定期委託專業電氣技師，檢視建築物內的用電線路安全，同時加強廟方工作人員的預防觀念與應變訓練，

分隊長蔡協晉補充，因古蹟建築構造與一般建築不同，因此火災發生時，不宜以強力水柱直接灌救，在評估現場救災條件許可下，使用水霧、水幕等方式出水，這樣可以避免在搶救過程中造成古蹟的損傷與破壞。

消防局第三救災救護大隊長殷明坤表示，透過演練能讓廟方人員知曉火災時的應變方式，強化其場所用火、用電安全，加強管理維護工作，對保護國家重要古蹟都有很大的幫助。

(中時 )