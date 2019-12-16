太誇張！只因為女友沒回答是否還愛他，一名泰國銀行運鈔車司機，竟然直播對著自己太陽穴開槍！
泰國媒體khaosod報導，15日凌晨，泰國彭世洛府某警局接到報案，某出租房門口一男子持槍直播自殺，嚴重受傷隨即送往醫院進行搶救。
據了解，該男子是一名銀行運鈔車司機，事發前在出租房內與女友喝啤酒，黃湯下肚後，男子問女友是否還愛著自己，女友沒回答，男子竟然就走到房外，打開直播，拿起手槍對著自己右邊太陽穴射擊。女友聽到槍聲後趕緊出來，看見男友倒在地上，立刻報警。
泰國警方初步調查，認定男子因玻璃心導致這起直播自殺事件發生，詳細案情還在進一步調查中。
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(中時電子報)
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