苗栗頭份市人口快速增加，位於「竹南、頭份聯合都市計畫區」內的頭份國小學區，幼兒教育供不應求，苗栗縣政府為滿足幼兒家長需要，特別籌資4千6百多萬元，新建頭份國小附設幼兒園，16日上午舉行動工典禮，由苗栗縣長徐耀昌主持動土典禮，未來將開設5班，預計110年2月完工。
據悉，頭份國小學區內學前幼兒就讀人口約有342名，但學區內只有一所市公所委辦的準公共幼兒園，及2間私立幼兒園，推估未來5年間，1至5歲的幼兒就學人口將上昇至570人左右，幼兒園將供不應求，因而苗栗縣政府規畫在頭份國小成立附設幼兒園，來滿足新生兒童學習所需。
新建幼兒園，共籌資4千6百多萬元，以「人之初，客家情，積壘戲，遊中學」等為設計概念，將建成地上3層樓建築，共有一般教室4間、特殊教室及多功能教室各1間，廁所7間，將設置5個幼兒班，可提供130名幼兒就讀，預計在110年2月完工。
新建工程動工典禮在16日上午舉行，包括徐耀昌、立委徐志榮、縣議長鍾東錦、頭份市長羅雪珠、頭份市代會主席溫俊勇等政要出席，徐耀昌表示，希望幼兒園完工後可以滿足幼兒及家長需求。
(中時 )
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