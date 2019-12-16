一名賴姓男子帶著小舅子與年僅6歲的兒子，昨晚8點左右駕駛一艘波特船從高雄林園出海，未料小船突然在鳳鼻頭外海翻覆落水，幸好3人都緊急抓住翻覆船體，載浮載沉的在海上漂流，6歲男童更是機警地緊抓船身待援，海巡署第五海巡隊獲報後立即派遣小艇前往救援，順利將落海3人救起。

海巡署第七巡防區指揮部在晚間8時47分接獲賴姓民眾報案，指稱自己駕駛船筏於鳳鼻頭沙灘外海翻覆，請求救援，第七巡防區指揮部立即調派第五海巡隊線上巡防艇(PP-10026)與第五岸巡隊鳳鼻頭安檢所90P救生艇立即前往救援，

由於報案人不知身在何處，海巡警艇立刻開起強力探照燈在海面進行搜尋，終於在8時56分發現落海民眾及翻覆船隻，但考量該處海域為淺灘，巡防艇無法靠近，於是又調小型救生艇前往救援，順利在晚上9時15分將落海的2名成年男子及1名6歲小男孩平安救上岸。

6歲男童與父親及舅舅搭乘波特船出海翻覆，機警抓住船身獲救。(戴志揚翻攝)

6歲男童與父親及舅舅搭乘波特船出海翻覆，機警抓住船身獲救。(戴志揚翻攝)

海巡人員表示，獲救的6歲小男孩相當勇敢機警，即使落水後仍迅速船身，不哭不鬧地等待救援人員，讓大家豎起大拇之稱讚。

(中時電子報)