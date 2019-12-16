戴資穎在2019羽球年終總決賽打出單日最佳好球，世界羽聯官方臉書粉專用「勇敢又膽大包天」來形容。(影片嵌入自BWF官方臉書粉專)

2019年BWF世界羽聯巡迴賽年終總決賽昨天落幕，比賽有輸有贏，選手為了每一分努力奔跑、用手中的球拍製造得分機會，女單決賽寶島一姐戴資穎與即將登上世界球后的大陸陳雨菲打出一場精彩比賽，過程中小戴賣力救球、膽大手法細膩地表現，獲得BWF評選為昨天的單日最佳好球。

這一球戴資穎和陳雨菲多拍來回，小戴面對陳雨菲的切球趕緊衝上前成功撲救，隨後陳雨菲把球挑到後場，小戴再來個轉身反手拍回擊，接著雙方又是一陣你來我往，小戴看好陳雨菲移動位置，反手把球送到後場接近邊線處，陳雨菲認為出界放掉沒打，但球穩穩落在界內，小戴漂亮拿下這一分。

儘管這季絕妙好球沒有為戴資穎帶來勝利的好運，但主播和球迷都深深著迷於她華麗的手法，並稱讚：「這一分的來回太精彩了！」BWF官方臉書粉絲專頁則寫道：「單日最佳好球。一記勇敢又膽大包天的好球，來自這一分來回戴資穎的演出！」

世界羽聯每周二會更新世界排名，目前戴資穎還是女單世界第一，不過明天將要退位給陳雨菲，因為小戴積分只領先世界第2陳雨菲210，而年終總決賽女單冠軍可獲1萬2000分世界排名積分，亞軍則是1萬零200分，BWF世界排名是採選手過去52周內10場最佳積分計算，陳雨菲加入年終賽分數後，扣掉馬來西亞公開賽4強的7700分，積分增加4300分，小戴則是列入年終賽分數後、扣掉世錦賽8強的7200分，積分多了3000分，一來一往陳雨菲的分數還比小戴多1300分，因此明天更新的世界排名，陳雨菲就會擠下小戴成為新科世界球后。

(中時 )