隨著美國和大陸之間的第一階段臨時貿易協議「全部完成」，兩國現在面臨的挑戰是使第一階段發生作用，以便可以有第二階段、第三階段和其他階段的發展。但美國貿易代表羅伯特·萊特海澤（Robert Lighthizer）強調：「不會再有新關稅了。」

萊特海澤在哥倫比亞廣播公司（CBS）的《面對國家》(Face the Nation)節目中說：「這確實是一個了不起的協議，但是它並不能解決所有問題。」

萊特海澤說：「整個協議是否奏效，將取決於大陸的選擇，而不是美國做出決定。如果強硬派做出決定，我們將得到一個結果。而如果是我們希望的改革派做出的決定，那麼我們將獲得另一個結果。」

萊特海澤補充說：「這個協議絕對是完全完達成了。」他聲稱第一階段不僅僅包括農業，也有針對貨幣和金融服務的真正的執行機制和規定，但未具體說明它們是什麼。

萊特海澤表示：「我們預計貿易赤字肯定會下降。」 他聲稱正式協議可能會在一月的第一周簽署，並在30天後生效。

(中時電子報)