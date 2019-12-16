日盛投信今（16）日表示，中美達成第一階段協定，外部環境較前期明顯改善，此次中美經貿協議在文字架構上基本符合市場預期，並取消了原定12月15日加徵關稅。中國內部2020年經濟工作會議如期召開，穩字當頭、改革開放加速、流動性環境靈活適度、高端產業支撐和消費升級。年底邊際增量資金流入放緩，配置上繼續對低估值且受益於經濟預期企穩的板塊，TMT科技成長股、消費、低估值金融地產股持續關注。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，歷時20個月中美貿易達成第一階段文本協定，為中國經濟轉型、改革發展等贏得非常重要的適宜環境。對1,200億美元關稅稅率減，這是雙邊關係較前期改善的一個重要信號，部分行業的關稅減免，對於2020年外需出口鏈條有積極改善作用，有望使得更多與進出口相關的行業進入補庫存狀態，這對經濟增長本身、企業盈利也能發揮積極促進作用。

黃上修指出，觀察2020年整體非金融企業獲利表現，雖然整體業績並不強勁，但可發現潛在局部亮點包括，1.科技板塊的業績在今年下半年有所復甦，關注2020年趨勢持續性。2.消費整體偏穩健，值得注意的是近年業績持續下滑的汽車板塊，業績能否在2020年開始企穩或反轉值得關注。由於2020年為「十三五規畫」最後一年，預期中國將推出多項包含財政與貨幣的刺激政策，來達成原本計畫的政策目標，2020年的中國是值得期待的一年。

(工商 )