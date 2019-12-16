科技部所引進國際級生醫加速器SmartLabs於今（16）日正式成立籌備處，進駐新竹生醫園區，與科技部共同建構國際級的生醫新創基地，預計明（109）年2月正式啟動SmartLabs海外的第一個營運據點。

SmartLabs成立於2015年，來自於美國新創事業聚集的波士頓，是一家專注在生醫領域的公司。曾經培育出世界知名的基因編輯公司，包含：Editas Medicine（EDIT）以及CRISPR Therapeutics (CRSP)。SmartLabs選擇臺灣作為其公司海外的第一個據點，也是進軍亞洲的第一站，藉以連結亞洲的新創生態圈，拓展世界版圖。科技部引進SmartLabs進駐，將為臺灣生醫新創公司注入更多創新元素，包括人才、技術及資金，並為臺灣與國際網絡接軌，帶動我國生醫新創產業。

科技部自2018年開始推動「生醫創新聚落整合推動計畫」，積極引進國際生醫加速器以及國際新創公司進駐新竹生醫園區。科技部部長陳良基表示，科技部將與SmartLabs共同篩選臺灣具潛力的生技新創團隊，由SmartLabs為臺灣新創公司打造專屬SmartLabs全球啟動計畫（SmartLabs Global Launch Program），以國際行銷與通路、專利與法規佈局、募資與財務規劃等三大方向，依照新創團隊的實際需求，提供在地化、客製化，並輔以雲端平台無時差的專業輔導。優秀團隊更可獲得補助赴美國SmartLabs波士頓總部進行三個月的移地實戰訓練，提升臺灣新創團隊國際競爭實力，也透過SamrtLabs的國際網絡，協助國際資金導入，將臺灣新創團隊推上世界舞台。

(工商 )