承啟(2425)今舉行法說會，承啟發言人周子安表示，承啟前三季營收新台幣33.94億元，其中顯卡占比50.49%；主板20.20%營收占比 較去年同期下降，係因為今年3月透過投資完成股權整併後天津思騰合力成為承啟子公司，AI伺服器前三季營收占比達到16.87%，未來仍將持續增加。2020年承啟的營運重心會放在2大核心，1.持續拓展AI伺服器市場的開發及投入銷售。2.應用發展部門，持續投資軟體應用技術開發與AI軟硬體系統整合。展望明年，法人估AI伺服器的營收占至少可達2成。

承啟今年第三季毛利率6.40%，較上季8.14%下降，主要係因為產品組合差異的關係，第三季營業外收入比較多，使得第三季稅後淨利高於第二季，主要因為出售子公司巴哈馬上海及其子公司東莞長安科得電子其(財報會計科目)「處分待出售非流動資產利益」新台幣2631萬元以及淨外幣兌換利益651萬元。

截至9月30日止，承啟資產負債表中的資產項目在年對年變化比較大的兩個科目，一個是存貨，一個是無形資產。存貨截至9月30日止，金額為5.21億元，係因為因應第四季的10月份，大陸長假比較多，所以於第三季末提前備貨，所以存貨金額明顯較去年同期增加；無形資產新增2.19億元，係因為今年3月完成天津思騰合力股權整併，取得51%股權，依據股權收購合約所訂定之收購價格與可辨認淨資產差額，所產生之商譽及其他無形資產。截至9月30日止流動負債金額較去年底增加5.54億元，較去年同期增加3.17億元，主要是因為提前準備庫存，使短借及應付帳款增加。

據IDC預測，未來五年中國大陸的人工智慧市場年複合成長率將達44.90%，並超過170億美金。IDC預估在2021年之前，人工智慧硬體市場規模的占比都將在50%以上。

承啟重要子公司天津思騰合力2019年前三季依產業別營收占比分別為：1.高等教育行業44.49%，2.企業用戶34.83%，3.科學研究機構15.94%。其中高等教育行業在營收的占比最高，這些學校包含了清華大學、北京大學、南京大學、山東大學、深圳大學等等。大陸這些一流大學對於AI高階軟硬體的採購預算非常充足，採購需求非常大，所以高等教育行業的市場及客戶非常值得投入及拓展。在企業用戶方面，承啟的子公司天津思騰合力成功行銷並為平安科技建置NVIDIA DGX-1超級電腦解決方案。

(時報資訊)