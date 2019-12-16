國民黨總統候選人韓國瑜馬上猜出來黃韻涵是哪尊電音三太子。（林宏聰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜到壽天宮參拜，主委戴清福陪同，並祝福他高票當選。（林宏聰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜16日到高雄市岡山區壽天宮參拜，黨籍立委候選人黃韻涵等人陪同，原本被認為立場偏綠的壽天宮主委戴清福也現身陪同，致詞時更表態祝韓高票當選總統。韓國瑜在參拜前，先欣賞電音三太子表演，5位三太子中，1位是黃韻涵，韓國瑜比對膚色、動作，馬上就找出哪一位是黃韻涵扮演的三太子，隨後倆人一同參拜。

現場民眾高喊「韓總統，凍蒜」。高雄市議員方信淵、宋立彬也到場。韓國瑜與黃韻涵一起動筆寫春聯，韓寫下「新年快樂」。黃韻涵說，宣導減香應該，但不應該抹煞傳統廟宇文化，刻意跳三太子，呼籲重視宗廟文化，也讓韓國瑜猜一下，沒想到一下子就被識破。

韓國瑜致詞時說，來到壽天宮，感覺戴主委很了不起，推廣廟宇文化，結合螺絲產業，開創全台第1尊螺絲媽祖，轟動全台灣，發揮創意把寺廟文化往外推廣，不忘推銷岡山產業，對地方弱勢族群也非常關心。

他指出，明年東南亞15國關稅優惠，台灣進不去，黃韻涵寫下走向未來，很重要，繼續被放棄，台灣會變經濟孤兒，對岡山產業打擊很巨大，拜託岡山鄉親全力支持。我們一定全力為台灣人民謀求更好生活。

壽天宮主委戴清福過去被認為政治立場偏綠，也私下表示不贊成韓國瑜選總統，但他今天致詞時表示，相信大家都知道，韓市長當選以來，為市政每天奔波，為了擴大服務台灣百姓而決定去選總統，他說，要為百姓服務最重要有健康身體，他特別請韓保重身體，也祝福韓市長高票當選總統。

(旺報 )