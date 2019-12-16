氣象局指出，本周三(12/18)東北季風逐漸增強，北臺灣降雨機率升高。周四到周六清晨(12/19~21)全台各地有不等幅度的降溫，其中周五這天最涼、最冷直到周六清晨，低溫最低下探15度。怕冷的你，準備好如何度過這一波寒冷冬夜了嗎？根據網路大數據統計，討論冬天哪一個品牌的電暖器最好用，也是網友關心的話題之一。如果你好奇，可進一步往下查看結果。

《DailyView網路溫度計》透過 KEYPO 大數據關鍵引擎(keypo.tw)，運用機器學習、人工智慧推論引擎以及語音分析架構，觀察新聞頻道、Facebook、PTT、各大討論區還有上萬個網站頻道後，得出 2017 年 12 月 15 日至 2019 年 12 月 14 日長達兩年的期間，網路聲量最高的十大電暖器品牌。結果由德國老牌電暖器品牌「北方電暖器」以些微差距奪下冠軍，禾聯品牌居居第二，兩者之間的差距相當小。

冬夜裡，環境中的冷空氣經常讓人手腳冰冷，難以入睡。洗澡過從浴室走出來的那一刻也更容易因為外在冷空氣而著涼。如果你家中還沒有這一類保暖用的電器產品，或許可以參考看看大數據，評量一下哪一類最適合自己跟家人。

(中時電子報)