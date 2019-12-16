國民黨提名總統候選人韓國瑜競辦發言人王淺秋、鄭照新今日於國民黨中央黨部召開記者會，也在會後發出新聞稿，回應近日韓國瑜臉書爭議。王淺秋表示，網路上有許多人在惡意散佈假訊息，誤導韓國瑜支持者，對此將在下午至警局報案追究法律責任。

王淺秋指出，日前臉書移除了上百個粉絲專頁及社團，也波及了「韓粉」。但韓競辦發現，有許多檢舉是特定陣營的網軍所為，此舉根本是在鉗制言論自由，與網路霸凌無異。

王淺秋說，有心人士欲藉規範之疏漏，以鑽漏洞的方式，打擊敵對陣營，導致民眾無意中受到欺騙和利用。對此要向臉書呼籲，規範須更謹慎，而對疑似違反社群守則之社團或言論，也要再詳查，

王淺秋也在聲明表示，有許多人士惡意在網路上傳播不實流言，意圖干預選舉結果，且還有部分媒體對於新聞處理顯然有未盡查證義務之實，而還有特定人士涉嫌在臉書上散布錯誤投票資訊，意圖使候選人不當選，對此，韓競辦未來將會採取法律行動，一旦正式提告，決不輕易撤告，以維護韓國瑜的權益。

(中時 )