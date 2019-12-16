網友留言。（摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

近來民進黨發動「下架吳斯懷」，遭前新北市長朱立倫批評其訴求是抹黑、抹紅，然而許多民調皆顯示，藍營此次不分區名單，確實影響選情甚鉅。對此，宅神朱學恒表示，用來自地獄的不分區，稱呼這次國民黨的自爆行動真是不過分。

朱學恒於臉書發文表示，用來自地獄的不分區，稱呼這次國民黨的自爆行動真是不過分。沒看過撿到槍打自己頭還不夠，還要送人家好幾把槍跟手榴彈，邀請對方盡量打的選戰啊！全黨陷入失智大作戰也是一個歷史紀錄！

底下網友也紛紛表示，「國民黨失智已經一堆歷史紀錄了」、「國民黨這次真的自甘墮落……存心要滅黨」、「一個吳斯懷就撿到槍..考驗人民的智商」、「民進黨爛，國民黨廢，兩黨真的廢到笑」、「吳斯懐如果心中真有國民黨、中華民國，就該返鄉養老退出選舉！你真的沒有那麼偉大，資歷也非不可一世」！

(中時電子報)