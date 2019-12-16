高市文化局機要林宜靜多次被指為是李佳芬小妹或閨蜜，雖然林多次否認，但有理說不清。今（16）日台灣基進更爆料，上周悄悄接任，前高市觀光局主祕高美蘭遺缺，更反諷「閨密1號剛辭職，又來了閨密2號」。對此，觀光局長邱俊龍駁斥，一切都是「政治語言」，沒有什麼夫人幫，一切是唯才適用。

針對台灣基進質疑，為何在近日高市府官員大幅度調動，卻沒對外公布。邱俊龍澄清，觀光局主祕一職，在陳菊市長時代就是機要缺，依簡任機要人員任用，並無規定需予公告，林主祕任用令於12月12日生效到任。

他也強調，簡任機要人員任用有一定的資格標準，林宜靜為中山大學外文系畢業，又有深厚的新聞和行銷工作經歷，兼具語言、新聞及行銷專長，完全符合觀光局主祕主掌新聞行銷的需求，這三方面條件都很適合當主祕，尤其在短時間之內，要找可以立馬上手的，「不可能從外面去找」，因此找她來接任是最好的選擇。

至於林宜靜成為箭靶，又挨批是李佳芬的閨蜜、夫人幫，台灣基進痛痛批「整個高市府，都是李佳芬的工作介紹所」。邱俊龍直言，這是政治的語言，沒有什麼幫的，一切是唯才適任，「就像我之前也被說是前朝的，現在藍的背景下也繼續做」。記者致電林宜靜手機及LINE皆沒人回應。

(中時 )