大湖警分局大安派出所警員邱俊維熱心助人，除了協助募資幫助偏鄉弱勢，去年還曾隻身深入火場協助打火。（巫靜婷攝）

大湖警分局大安派出所警員邱俊維連結宮廟多餘物資，協助分送至偏遠山區，溫暖弱勢族群的心。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局大安派出所警員邱俊維連結宮廟多餘物資，協助分送至偏遠山區，溫暖弱勢族群的心。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

大湖警分局大安派出所警員邱俊維連結宮廟多餘物資，協助分送至偏遠山區，溫暖弱勢族群的心。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

部落民眾依序領取物資，感謝警方暖心義舉。（大湖警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉後山原住民部落地處偏遠，大湖警分局大安派出所警員邱俊維，日前執行勤區查察探訪時，發現部落有許多獨居老人與小孩，因無力長途跋涉購買物資，常縮衣節食挨餓受苦，他主動連結山下宮廟資源，將320公斤的白米及民生物資運上山，免費發送給轄區弱勢族群過冬。

36歲的邱俊維家住台南，3年前考取警察特考後，分發至苗栗縣警局大湖分局服務，日前他在坪林派出所附近宮廟執行勤務時，聽聞廟方因辦活動有多餘的白米及供品，他熱心地將資源介紹到偏遠山區，發揮「人飢己飢，人溺己溺」精神，挨家挨戶遞送物資，溫暖弱勢族群的心。

邱俊維表示，苗栗泰安後山的原住民部落，居民大部分是老人與小孩，這裡工作機會少、交通不便，教育、醫療資源也較卻乏，部落民眾若將採買物資，上、下山路途來回達45公里，老弱病殘者往往無力長途跋涉，聽聞當地耆老表示，上次受捐助已是2、3年前的事，因此相當珍惜這次的機會。

邱俊維說，物資有80包白米、三牲供品及民生物資，透過小貨車一一運上山後，分發至大安、象鼻、梅園部落及大安教會，共40餘戶，1戶發送2至3包白米，約90餘人受惠，「生活必需品每天都吃得到」，受助戶收到物資時，臉上藏不住笑意與感動，頻頻致謝，山區生活清苦，未來若有多餘物資，仍會盡力媒合幫助他們。

(中時 )