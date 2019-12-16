藝人高以翔因在大陸錄製綜藝節目猝死，吳宗憲（憲哥）把原因歸在「都是韓國人害的，韓國的綜藝節目太智障」，此言論在韓網引起熱議，他也被譙翻，對此，憲哥回擊「韓國整個趨於變態的演藝圈，這個是眾所周知的事情」，要大家深思「韓國人害的」這句話背後意義。

吳宗憲因「韓國人害的」言論，遭韓網友罵爆「這種人竟然是劉在錫、姜虎東等級，台灣水準真低」、「超荒謬」、「覺得韓國好欺負嗎？」還因此登上熱搜，對此，他也在臉書回應了，認為韓網友要跟他論戰也可以，但「韓國整個趨於變態的演藝圈，這個是眾所周知的事情」。

他指出最近2個月就有3個明星自殺，「大家忘記上一波韓國演藝圈的自殺潮了嗎？」他要大家深思「韓國人害的」這句話背後意義，「你可以叫一個藝人或演員去演死人，但是你不可以叫一個藝人或演員真的去死！我們要演的是代表作，而不是遺作！」

他希望韓國演藝圈可以變健康點，雖然讓他們在全世界賺到大把鈔票，「但是這種把藝人當作神經病的真人秀，不值得推崇」，所以他才說韓國是「始作俑者」。

(中時電子報)