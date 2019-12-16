根據幾份民調顯示，儘管總統川普彈劾議題過去幾個月來猶如電視劇般在華府與美國部分地區沸沸揚揚，但美國公眾的看法卻幾未遭撼動，反對把川普搞下台的民意甚至微幅上升。

據哥倫比亞廣播公司（CBS）的民調，約46%的受訪者認為川普應為他施壓烏克蘭調查民主黨政敵而被彈劾，較11月時的43%微幅增加；但調查又顯示，只有42%的受訪者支持參議院定罪將川普趕下台，有1/5的受訪者甚至覺得參議院連審都不該審。

● 美國民眾早有定見

CBS說：「相較上個月我們所接觸的，受訪者這一個月來的看法幾未改變。」

福斯新聞（Fox News）民調的川普施政滿意度甚至還變高，從10月的42%增加為45%；CBS民調裡，川普施政滿意度則從11月的46%掉到44%。福斯民調還顯示，僅23%的受訪者滿意國會表現，62%不滿意。

「今日美國報」（USA Today）與索夫克大學（Suffolk University）一同做的民調更顯示，51%的受訪者反對參議院定罪川普濫權與妨害國會調查，同意者為45%，同樣的調查在10月時是47%反對、46%贊成。

「紐約時報」報導，就在眾議院即將讓川普成為史上第3位遭彈劾的美國總統前夕，參議院民主黨龍頭舒默（Chuck Schumer）致函參院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），公開逼對方來協商後續參院審理程序的形式與規模。

● 民主黨出招 盼拉長彈劾案在參院戰線

由民主黨握有多數的聯邦眾議院可能會在18日進行川普彈劾案的全院表決，預料應會通過；眾院通過彈劾案後，接下來將由參議院來審理，決定川普會否下台。

舒默在信中提議參院應於1月7日開始審理，要求傳訊前國家安全顧問波頓（John Bolton）等人作證，另應以傳票調閱相關文件；舒默還以柯林頓（Bill Clinton）當年遭彈劾後於1999年在參議院受審約5週的前例，暗示川普受審的相關時程表。

麥康奈則是上週就已說，有關參議院的審理程序與規模「我已受白宮啟發」，促使民主黨人批他「有虧應不偏不倚的職守」。

儘管川普已私下部署一個較長的參院審理期程，好讓他與盟友能徹底捍衛自身、反擊這場他所謂訴諸美國民眾的「鬧劇」，但麥康奈已表明，他偏好進行一場期程短且確保總統尊嚴的審理。

● 助川普脫罪 參院共和黨心證已露

兩名重量級的共和黨參議員也已表態會讓川普脫罪。德州的共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）就預測，川普會在參議院審理時洗刷濫權、妨害國會調查等指控；參院兩黨普遍的看法也與克魯茲相同。

南卡羅來納州的共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也表示，希望共和黨佔優勢的參議院能進行期程短的審理，也不用再去傳喚雙方證人。

葛蘭姆還說：「我覺得讓這事盡快平息，才是對國家好。我也不打算在那裝模作樣，掩蓋我對彈劾指控不屑一顧的事實。」

(中央社)