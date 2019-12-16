網紅波特王14日與總統蔡英文合拍影片，因使用「總統」一詞，遭大陸合作方要求影片下架否則解約，民進黨今天召開記者會，強調波特王不是單一事件，過去對岸從餐飲業、影視業等各行各業，都有類似施壓情況，國民黨總統候選人韓國瑜說「政治歸政治」，這是「百分之一百的謊言」。

民進黨今天由副秘書長林飛帆、發言人戴瑋姍、立委候選人蔡沐霖共同召開記者會，戴瑋姍拿出中國方面的聲明指出，在這個事件發生後，波特王在中國合作方的公司發表非常強硬聲明，與波特王解除相關的合作關係。

她說，中國方面的聲明指出，他們過去對波特王所有媒體帳戶，包含微博、抖音、騰訊等中國社交媒體，所有的合作都做停止。他們稱自己為「自由自在的網路科技公司」，波特王的合夥人Mars也跳出來說，他們今天要挺的就是民主，並不在乎所謂的失去了幾百萬的生意，他認為，台灣的民主是無價的，台灣人習以為常的的民主，真得不是習以為常，而是許多人一起爭取來的。

蔡沐霖表示，昨晚大家看到這樣的一個消息群情激憤，很多年輕人尤其文創工作者都覺得非常的憤怒，對國民黨總統候選人韓國瑜說「政治歸政治」，他也批韓這是「百分之一百的謊言。」

他說，過去民進黨政府基本上不反對兩岸交流，但有關中共對台的三十一項、二十六項以及拉攏年輕創業人士到中國大陸過程中，很多年輕人創業血本無歸，失敗回到台灣，「我們覺得這是一個非常必須要謹慎的情況」。

蔡沐霖認為，中共對台數十年如一日，基本上沒有什麼變化，大學等教育部門曾經被要求過簽署一中承諾書、金馬獎被政治打壓、2000年張惠妹被封殺，還有周子瑜事件等，中共的打壓完全沒有政治歸政治，「韓國瑜的談話，完全就是一個非常荒謬的一個論述」。

不只是影視產業，他說，企業界無論是餐飲業或是遊戲廠商、麵包製造商都有這樣被中國打壓情況發生。像之前的85度C、吳寶春、一芳等，「我想韓國瑜市長這樣的一個談話，基本上是內行人故意講外行話」。

他強調，波特王和之前一連串事件告訴我們一件事，民主歸民主、極權歸極權，言論自由已經是台灣人的DNA，明年這張選票有一個非常重要的意義，希望大家用選票選擇你要的生活方式，共同築起護國保台的保護網。

林飛帆也一一列舉過去台灣發生過的中國打壓案例，包括演藝事業、時尚產業、到輿論產業，甚至是到交通產業，其實都有非常多中國打壓的案例在過去不斷發生。「我想這已經不是一個單一的案例」。

他強調，我們可以很清楚的看到，中國沒有所謂「政治歸政治、經濟歸經濟」，所有各個領域裡面，最終都要回歸到一個所謂的政治目的跟政治目標，這樣的情況其實從過去到現在不斷在發生。

(中時 )