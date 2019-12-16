銃櫃跡伯公神像沉重，眾人利用木條、鐵管、布帶繩等工具輔助，以推拉方式沿著木條慢慢滑動。（巫靜婷攝）

銃櫃跡伯公神像由青斗石打造，重達300斤，10個大男人費盡全力，花費約1小時才將祂請上桌。（巫靜婷攝）

原銃櫃跡伯公建於懸崖邊，隨著和番後隘勇撤離，百年無人聞問，謝添壽在荒草堆中發現祂。（巫靜婷攝）

銃櫃跡伯公12月進行安座儀式，獅潭、大湖、頭屋等地的鄉親，湧上山參拜，祈求伯公保佑。（巫靜婷攝）

銃櫃跡伯公安座於新建福德祠，面向7公頃農地，伴隨陣陣桂花香。（巫靜婷攝）

（左起）前苗栗市長邱炳坤、前獅潭鄉民代表會主席謝添壽、民進黨立委參選人徐定禎等人上山參拜。（巫靜婷攝）

前苗栗縣議員陳春暖（左一）、獅潭鄉長謝春梅（左二）等人上山參拜。（巫靜婷攝）

苗栗縣前獅潭鄉民代表會主席謝添壽，退休後在和興村海拔約600公尺的高山，經營綜合農場及果園，2011年發現農場藏有早期用來庇蔭日本屯軍的「銃櫃跡伯公」，客家民族珍惜伯公信仰，決定籌建新的福德祠，今年順利進行安座奉祀，銃櫃伯公也從護軍，功成身退為農民的守護神。

銃櫃跡伯公安座儀式煞費眾人苦心，青斗石製成的神像重達300斤，10個大男人費盡全力也難搬動祂，他們集思廣益利用木條、鐵管、布帶繩等工具輔助，以推拉方式沿著木條慢慢滑動，3條布帶繩承受不住重量應聲斷裂，伯公還差點摔落地面，所幸大夥兒及時救援，在眾人虔誠祈禱下，花費近1小時上桌。

謝添壽指出，原銃櫃跡伯公建於1880年間清朝時期，先民黃南球開發內山，現今的和興村為隘勇駐營，伯公負責護蔭屯軍，和番後隘勇撤離，鮮少居民到此參拜，伯公埋藏在懸崖邊的雜草堆中，百年無人聞問，直到8年前開發農場時被發現，地方又驚又喜，同年10月17日替祂原地安座奉祀。

專門保佑屯軍的伯公十分少見，但隨時光流轉、歲月更迭，護軍功能不復存在，鄉民希望替伯公另覓地點安座保佑鄉民，謝添壽說，3年都擲無筊，直到今年3月伯公才同意搬家，花費8個月時間籌建，新的福德祠面對7公頃農地，桂花清香撲鼻而來，安座時獅潭、大湖、頭屋等地的耆老湧上山參拜，回憶這段歷史。

鄉民深信銃櫃跡伯公靈驗，謝添壽說「向伯公問事，祂若給你3個聖筊，你絕對可以做得很順遂」，他提到，發現伯公時，曾半信半疑地去2座宮廟問神，2名乩童都很年輕，卻能言之鑿鑿地說出相同歷史，這讓他更相信伯公的確擁有「看不見的力量」。

(中時 )