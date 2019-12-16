台南市長黃偉哲（右五）及多位民代共同證全台首創的「智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台」正式啟用。（洪榮志攝）

全台首創的「智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台」能整合分析路邊及路外停車資訊，將提供應用於城市交通治理。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲參觀智慧停車服務展示。（洪榮志攝）

台南市路邊停車位難找嗎？台南市交通局16日啟用全台首創的「智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台」，搭配明年上半年即將完成的4500格熱區智慧停車格，民眾只要透過台南好停APP，就能查詢路邊剩餘車位。該系統因整合路邊停車格位地磁偵測及智慧停車柱等2套系統，還獲得「2019雲端物聯網創新獎」傑出應用奬首獎，市長黃偉哲希望提供民眾有感的智慧停車服務。

黃偉哲表示，台南古都向來都有停車位不足的問題，智慧停車的部分是增加停車位周轉率，藉著用許多新的智慧停車柱，無論使用地磁或其他方式，就是要將可得的停車位、有空間的停車位，以及民眾停車習慣做成大數據，作為將來新設停車點，以及將來興建立體或平面停車場的參考。

黃偉哲指出，民眾尋找停車位時，只要使用APP軟體查找；停車時，藉著地磁或是停車柱，能夠將最新的停車數據傳到智慧停車服務中心來，以利建構大數據，讓後台能夠容易了解、掌握每個區塊停車空間的流動，以及它的使用率，或是對用路人的導航，都可以作為將來建置新停車空間的參考，這些都是市府要推動的目標，相信從軟體、硬體一起著手，希望能夠提供給市民最好的停車服務，也在台南古都有限的空間資源，做高效率的運用。

交通局長王銘德也說，此案配合經濟部工業局智慧城鄉計畫，總經費1億元，由經濟部工業局與業者共同出資，市府負責規畫停車需求熱點商圈路段為示範場域，引進民間新式科技，成為智慧城市智慧交通應用案例。

交通局還強調，「智慧城鄉生活應用補助計畫」是專門針對停車需求熱區的路邊停車格位場域來設計，經由台灣國際公司在台南建置路邊停車格位地磁偵測，以及結合智慧停車柱等2套系統、路外停車場等停車格位資訊，再整合成全台首創「智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台」。「雲端數據平台」正是智慧停車服務關鍵的一環，將路邊及路外停車資訊整合分析，未來甚至可預測並提供應用於城市交通治理，以及為民眾帶來更多元停車資訊服務。

(中時 )