美中達成第一階段貿易協議，延後美方原訂於12月15日實施的新關稅，並將分階段取消先前已加徵的關稅。針對中美貿易爭端的變化，渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，主要國家貿易緊張局勢和緩，加以全球經濟成長回穩使得美元兌人民幣回落，渣打集團投資研究團隊預期，美元兌人民幣可能會在一段時間內保持在7.0以下甚至挑戰6.90的價位，中國方面將有針對性的貨幣和財政刺激措施來支持國內經濟。人民幣匯價可能保持區間平穩走勢，直到美中雙方開始觸及「第二階段」貿易協商有關中國國企補貼，以及強迫外企轉移技術…等敏感問題時，才可能再次干擾人民幣匯價。

渣打銀行今年克服跨境作業與成本管控，在9月推出跨境人民幣直接匯款，匯款人透過渣打集團在中國大陸、或香港等二岸三地的營運網絡、分行分支，辦理經常項目下的人民幣所得匯回台灣，資金最快當日即可入帳至台灣渣打銀行，是此波第一家領先同業推市的外商銀行。

(時報資訊)