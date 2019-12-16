國與國交往是建立在各自的利益基礎上，所謂道義之交是笑話，相信這句話的人不是一天真就是笨蛋，中華民國與美國就是如此。

1950年共產黨席捲中國，加上韓戰爆發，美國擔心產生骨牌效應，緊急宣布協防台灣，台灣成為反共第一線，雙方繼續維持了近30年的外交關係。在台灣的中華民國對美國言聽計從，深怕老大哥不高興，無奈形勢比人強，面對日益強大的蘇聯，美國應付起來壓力愈來愈大，決定改打中國牌，拉攏敵人的敵人中共，台灣開始從美國人口中的不沈航空母艦淪為負擔棄兒，1978年12月16日中華民國的擔心的事終於發生。

當天清晨美國駐中華民國大使安克志搖醒了睡夢中的中華民國總統蔣經國，告訴他幾個小時後卡特總統將正式宣布跟中華民國斷交，改承認中華人民共和國。根據安克志事後回憶，當時美國政府連幾個小時都不肯給，而是因為他的爭取才稍微讓步。美國為了抱中共大腿，徹底跟台灣決裂，除了撤軍、廢約、斷交外，堅持台美是非官方關係，中華民國的官員不准進入美國政府的辦公室，中華民國不能在美國升國旗、唱國歌。

中華民國一向視美國為盟友，結果卻遭如此對待。反觀鄰近的日本、遠在歐洲的法國在斷交前夕還派特使來台說明並尋求諒解，美國的無情可見一斑。

美國一向把台灣當棋子，台灣人民的死活從來不在其考慮範圍，這就是為什麼一下堅定保衛台灣，一下要放棄台灣，面對崛起的中共，又把關愛的眼神投向台灣，很多台灣人為此欣喜若狂，而心存幻想，所謂禍福相倚，台灣人高興不要太早，根據過去的經驗，台灣有沒有價值是看美國的國家利益而定，而非虛幻的價值同盟，期望太高失望也最深。

(中時電子報)