益得生技(6461)下午召開法說會，宣布獲國發基金挹注，投入本次增資總額的29%，同時，第一個進軍美國的開發案SYN011查驗登記批次已完成生產，瞄準美國每年14億美元市場，搶佔第一上市機會，邁向獲利新里程。

益得生技表示，透過本次SYN011成功的開發經驗，2020年將邁向歐美查登元年，2021年可望陸續在歐洲取得上市許可，配合具競爭力的高規格廠房及高附加價值產品佈局，期以創造營收成長，搶攻全球吸入製劑近3百億美元商機。

益得生技表示，噴霧吸入製劑為高難度的劑型，SYN011為急性氣喘用藥，截至目前為止美國尚未有學名藥上市，仍然有望挑戰成為第一家在美上市學名藥，搶佔每年約14億美元市場。在大陸市場佈局上，帝舒滿Duasma在中國臨床試驗已完成過半收案人數，預計於2021年取得上市許可，瞄準近5.4億美元市場。

除鎖定歐美市場外，益得生技亦配合政府南向政策陸續取得東南亞地區藥證，逐步拓展亞洲區域市場。同時，益得深耕台灣，針對SYN011也同步進行在台上市規劃，嘉惠國人，並計劃於明年將產品送歐洲進行查驗登記，預計於2021在歐洲取得上市許可。

益得生技指出，公司營運表現獲投資法人與國發基金管理會的肯定，針對本次現金增資，成功得到國發基金「產業創新轉型基金」的投資挹注，正式將益得由研發型公司轉型成為具專業開發能力特色國際級藥廠。

(時報資訊)