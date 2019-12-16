中國人民銀行原調查統計司司長盛松成16日表示，從周期性因素看，中國經濟目前已達階段底部區間，預計2019年GDP增速將不低於6.1％，甚至略高；按照目前的經濟運行和政策措施，正常情況下，2020年經濟不會跌破6％，甚至略高。

第一財經引述盛松成指出，結構性的因素看，經濟穩中向好、長期向好的趨勢沒有變，因此「保六」與否的問題可能並不存在。重要的是深化改革、擴大開放，推動經濟轉型升級，提高全社會積極性，提升長期潛在生產率。他稱，隨著積極財政政策的落實、經濟結構調整和轉型升級的持續推進，投資將觸底回升。基建投資有望持續上行；房地產投資的下行趨勢或將扭轉；此外高技術投資有望保持較高增速。

盛松成表示，中國經濟正處於由高速增長向高質量發展的階段。最近一段時間中國經濟的下行，除了周期性的因素，更主要的是中國面臨結構性矛盾和發展方式的轉變，需要堅持經濟結構調整，深化改革和進一步擴大對外開放。貨幣政策和財政政策無法改變經濟潛在增長率，主要起到逆周期調節的作用。

對於中美貿易戰，盛松成認為，中美經貿關係是影響中國對外貿易的一個重要因素。從目前中美經貿談判的進展看，對外貿易的下行也幾乎見底。

(工商 )