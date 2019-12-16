國泰台大產經研究團隊16日宣布，調高2019年台灣經濟成長率預估，由原先的2.2％拉高到2.5％；同時預測2020年台灣經濟成長率亦有2.3％，也比原先第三季預估的2％提高，且國泰台大預估明年最樂觀的經濟成長率可觸及3％。

不過，國泰台大團隊這次調高成長率，主要是主計處在11月29日調整過去5年的基金及工商普查，造成所有投資團隊依據的數據都調高，新的資料比過去資料增加0.4百分點，主計處也上調經濟預估數字，預估台灣今年經濟成長率2.6％，明年是2.7％。

國泰台大團隊發言人徐之強表示，這次預估經濟成長率與主計處不同處，國泰台大預估明年台灣經濟成長率比今年差，主要有二大原因，一是全球三大經濟體，美國經濟成長率預估會比今年趨緩，中國大陸也會比今年稍為趨緩，主要看能不能保6％，歐洲會稍為好轉，在台灣兩大出口經濟體，即美國與中國大陸經濟都比今年稍緩下，台灣出口成長就有限，主要還是中美貿易爭端也未完全解決。

第二是今年台灣經濟成長率最大貢獻者是投資，今年上半年台灣固定投資年成長9％，第三季是4％多，全年投資表現預估成長7％，是非常好的成績，但若以過去投資軌跡來看是呈現遞減，今年投資基期會比較高，2020年要超過今年成長率，「會有些困難」，也就是明年投資成長率會稍弱。

因此國泰台大預估明年成長率2.3％，但也沒有比今年的2.5％差很多，徐之強說：「保2％是沒有問題」。

在中美貿易戰下，各國央行擔心經濟受影響，都是採取較寬鬆的貨幣政策，但目前看來美國聯準會及歐洲央行沒有更多寬鬆貨幣政策，美國即便明年降息，空間也不大，有很大機率是不動，新興市場降息力道將逐步減緩；台灣利率水準已偏低，且目前景氣現況穩定、流動性寬鬆，分析台灣央行沒有降息的必要，預估2020年將維持利率不變。

而影響2020年經濟的五變數，一是中美貿易戰升級的不確定因素仍在；二是美國聯準會未來的貨幣政策；三是美國、朝鮮、伊郎及中國大陸的地緣政治不確定性；四是英國2020年脫歐可能性增加，英歐新關係的談判值得注意；五是中國大陸加大財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果。

(工商 )