今天中午12時許，第一三岸巡隊接獲富岡派出所轉通報，於富山漁場前岸際有民眾溺水，岸巡人員抵達現場時，該名住在台東市80餘歲黃姓民眾已無意識，並由消防隊救護人員急救後，送馬偕醫院，仍告不治。

第一三岸巡隊指出，該隊接獲富岡派出所張姓員警通報，於富山漁場民眾溺水案件後，立即派遣第二機動巡邏站馳赴富山舊漁場岸際實施救援，並通報第十五海巡隊、台東空勤總隊及台東消防分隊派遣人員協助救援。

海巡人員抵達現場後發現溺者為1名年約80歲的老翁且由家屬拖帶至岸際待援，隨即配合消防隊救護人員實施CPR心肺復甦術急救，並由海巡、警消人員協助將溺者搬運上救護車後送往台東馬偕醫院進行後續救治。

海巡署第一三岸巡隊呼籲，若於海域、港區及岸際發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，本署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。

(中時 )