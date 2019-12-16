為提供更即時的商品訊息和回饋專屬優惠給索尼粉絲們，Sony Taiwan於即日起正式開啟官方LINE帳號，並特別規劃期間限定的雙重優惠好禮，即日起至2019/12/25止，只要加入Sony LINE好友且綁定Sony會員，即有機會獲得LINE POINTS 500點，愈早加入中獎機會愈多！同時，在活動期間內於Sony Store官方購物網站(https://store.sony.com.tw/) 選購熱門推薦商品Sony 1000X降噪耳機指定機種，即可獲得專屬配件及收納包好禮，數量有限送完為止。

Sony Taiwan於即日起正式開啟官方LINE帳號。(Sony Mobile提供／黃慧雯台北傳真)

只需掃瞄上圖的QR Code或進入活動網頁點選【加入好友】按鈕，選定【立即綁定個人化服務】綁定Sony會員後即可自動加入抽獎活動(如果先前並未加入為Sony會員，需加入成為Sony會員才可完成綁定)。活動將於12/19和12/26 14:00 累計名單抽出幸運得獎者。

(中時電子報)