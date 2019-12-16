新竹市政府推出的「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」加碼方案，只要入住49間方案飯店，就可獲得400元消費抵用券，可用於39間特色店家。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅邀請全國民眾前來新竹住1晚，享受竹市的優惠好康。（陳育賢攝）

新竹市政府推出的「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」加碼方案，只要入住49間方案飯店，就可獲得400元消費抵用券，可用於39間特色店家。（陳育賢攝）

冬季來去新竹住1晚享好康！新竹市政府為推廣新竹小旅行，16日起推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」加碼方案，只要入住49間方案飯店，就可獲得400元消費抵用券，可用於39家特色店家，另還有機會抽中Gogoro電動機車及iPhone手機。

市府表示，交通部自今年9月1日起推動「擴大國旅秋冬遊獎勵計畫」，並延長秋冬遊住宿優惠活動至2020年1月31日，主要針對周六及連假外的住宿旅客進行每房最高1000元折抵。

新竹市府則自即日起推出加碼6000分的400元餐飲消費抵用券以及電動機車5台與5支蘋果手機的抽獎活動，也用主題推薦行程與甜點、火鍋等美食介紹，邀請國人來去新竹住1晚。

此次新竹市共有49家優良飯店參加住宿優惠活動，飯店業者指出，新竹市旅館一直以來以商務客為主，在近年商務客減少的情形下，秋冬遊住宿補助確實增加國人平日住宿的需求，尤其周五及周日晚間的住宿更為明顯提升。

而旅客在住宿後拿到限量消費抵用券可至配合此次活動的39家特色餐飲及伴手禮等店家折抵，包括有甜點店、鍋物、城隍廟和東門市場的宵夜攤等，希望國人能把握機會來新竹住1晚，走進巷弄探訪店家與美食，詳請上「新竹市政府城市行銷處」粉絲專頁查詢。

此外，市長林智堅特別表示，5年來市府努力打造許多觀光景點，包括漁人碼頭、魚鱗天梯、新竹公園等都已是網美朝聖的打卡熱點，今年年底更有大家期待已久的新竹市立動物園重新開幕，相信會吸引全國民眾成為今年冬季最受歡迎的觀光景點。

(中時 )