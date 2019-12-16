韓國瑜競選總部發言人王淺秋今下午2點半，2度到北市警局刑警大隊提告，依《總統副總統選舉罷免法》意圖使候選人不當選，在網路上散布不實的消息，像是「在選票讓簽名，才不會被國家機器做掉！」王淺秋表示：「這不是在網路上罵罵人、隨便污衊，影響只有罰錢而已，這些行為是有刑事責任，可處5年以下有期徒刑。」

韓國瑜競選總部發言人王淺秋二度到北市刑警大隊提告。(李文正攝)

王淺秋表示，上次來提告後警方還沒有抓到人，可能有些人搞不清楚，以為只是在網路上罵罵人，影響只有罰罰錢，但惡意的誤導，已經觸犯選罷法，可處5年以下有期徒刑，呼籲大家不要再做不實的傳播。

王表示，今天又出現另外一個人，假裝自己是韓粉，在韓國瑜的粉絲專頁裡面，提醒明年大選時，要在選票上簽名，韓總才不會被國家機器做掉，請所有韓家軍幫幫忙分享。但實際上，這又是一種惡意的誤導，企圖讓選票變成廢票，提告是為了遏止大家不要再傳播，以類似的假新聞、假消息影響選舉。

(中時 )