弘光科技大學食品科技系向勞動力發展署爭取經費，開辦「行穩致遠-烘焙食品優化學程」，課程設計以烘焙產業發展趨勢為主，協助學員提升技能，同時力邀烘焙、食品相關產業資深優秀師資授課，包括世界麵包冠軍師傅王鵬傑、陳耀訓、文世成、張泰謙等師資，吸引不少學生、業界人士爭搶報名上課。

食科系助理教授李菁菁指出，學程整合校內相關領域師資，配合職場相關專業培力，規劃十項核心課程，包含「麵粉性質的掌控應用對麵包製作之影響」、「糖濃度對發酵之影響」、「鹽對麵包製作麵筋形成之影響」、「天然酵母的製作」、「伴手禮之製作」及「在地食材應用於麵包製作」等總共168小時；另安排58小時勞動法令相關職能課程，更讓學員到知名大廠實習120小時。

李菁菁進一步表示，做麵包、學習大師經驗，也必須從基本科學知識上著手，包括麵粉加入水量、糖量多寡，使用水和牛奶差異，以及攪拌溫度對麵包製作影響，學員均要清楚，才能夠加以靈活應用，製作出更美味的麵包。學程從9月開始為期一年，每周六上課，不少學員平常要上班、上課，但為了提升自己技術，仍犧牲假期搶著報名參加。

這次邀請世界級麵包師傅如王鵬傑、陳耀訓、文世成、張泰謙、吳家麟、陳撫光等人，傳授獨到的製作麵包技巧，透過課程培養烘焙新秀，讓學員從理論到實務上都能掌握訣竅。其中，世界麵包大師王鵬傑教導學員製作義大利拖鞋麵包、羅馬pizza、肉桂無花果法式麵包、亞麻子蔓越莓等產品，以及他店內暢銷的產品，同時示範學員沒有接觸過的發酵種。

(工商 )