2020年春節即將到來，長達7天的連假加上日幣貶值趨勢，讓民眾出國意願大增，連帶也推升旅遊信用卡發卡量成長。上月底剛把日韓旅遊回饋調高至3.3％無上限的台北富邦銀行J卡，以全台最高回饋率加上新春商機發酵，帶動市場再現辦卡潮，短短三周新增發卡量近20萬張，總發卡量上看60萬張，有機會衝刺國銀12月發卡王。

北富銀數位金融總處副總處長陳弘儒表示，民眾消費越來越懂得精打細算，目前J卡提供日韓3.3％回饋無上限，相對於其他回饋率較低或有回饋上限的信用卡來說，的確是赴日韓旅遊最佳選擇。

同時，J卡自推出後持續與日韓首選旅行社合作，提供品質價格俱佳的專屬日韓優惠行程，獲得很好的口碑迴響，也帶動起民眾的辦卡熱度。

不僅日韓旅遊回饋高，持J卡在國內消費也很有利。除了平時一般消費可享1％回饋無上限，北富銀還特別推出「深夜J客」加碼，夜間時段到合作便利商店消費可享5％回饋無上限，其他實體店家消費也享3％回饋無上限，讓夜貓族們輕鬆享受深夜時光！

此外，J卡上市時備受矚目的Lexus UX200百萬名車抽獎，現在車主即將正式揭曉。北富銀將於12／24聖誕夜在信義威秀包場舉辦《貓》聖誕特映電影趴，邀請北富銀LINE官方帳號好友一起歡度佳節，並在好友見證下現場抽出這位幸運的名車得主，只要在11／30前有以J卡消費過的卡友，就有希望把名車開回家。得獎名單會在109／1／6公布於北富銀官網，卡友們別忘了關注官網消息。

如果想參加這場北富銀《貓》聖誕電影趴，只要在12／17前加入北富銀LINE官方帳號且成功綁定個人化服務完成指定留言，就有機會獲得派對電影票2張，可以邀好友伴侶一起賞好片度佳節，此外現場還會加碼送出50張電影票，愛看電影的朋友可別錯過囉！

(工商 )