資深藝人巴戈昨（15）日風光嫁女，有2子2女的他，星二代女兒的美貌也在昨天結婚亮相曝光，不少大咖藝人也到婚宴祝賀共襄盛舉。

婚宴會場大咖雲集，不少資深藝人都到場共襄盛舉。（圖／翻攝自向娃臉書）

巴戈8歲就以童星出道，曾以主持《雙星報喜》榮獲電視金鐘獎最佳節目主持人獎，代表作還有《強棒出擊》、《連環泡》、《就在今夜》等。

左起：向娃、楊貴媚、朱延平。（圖／翻攝自向娃臉書）

昨日女兒大婚，好友向娃、陳美鳳、楊貴媚、劉福助、葛蕾、小亮哥、李明依、導演朱延平等大咖齊聚，親友一起祝賀這對新人永浴愛河、早生貴子。

(中時電子報)