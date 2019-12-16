嘉義市立委參選人戴寧（中）與在地青年年合作拍攝競選MV。（廖素慧攝）

嘉義市立委參選人戴寧拍攝競選MV帶進舊市公所。（廖素慧攝）

嘉義市立委參選人戴寧16日公布競選MV《選民》，用在地青年團隊創作RAP及拍攝MV，鏡頭帶入市議會、舊市公所，風格年輕化、街頭化，攻略80及90後年輕人的心，她說，為在地青年創造舞台，是她問政10年來堅持的初衷。

戴寧說，這次參選用差異化的作法來凸顯與藍綠或其他候選人的不同，她從政10年，有政績可檢視，這次競選團隊是80、90後的青年，強調與市民站在一起，宣傳車用溫馨的關心問候大家，非傳統擾民式的競選宣傳車，並設計有溫度的競選明信片。

戴寧說，這支MV與在地青年OG Wang、鍋爐爺爺、丁睿、KAZi合作，希望年輕人的能量被看見，也呼應世界潮流，並凸顯年輕人及她用無黨籍參政最沒有包袱，可以反映人民真正的聲音。

蕭姓市民說，看了這支MV很有感，很有新意，尤其抓得住年輕人的心，但能否反應在投票上很難說，畢竟嘉義市選民結構中高齡者居多。

(中時 )