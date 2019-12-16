近年來人氣度直線攀升的白川鄉，因其一年一度的合掌村點燈慶典而廣為大家所知，但為維護當地原有的獨特風貌，全面以預約抽籤方式才能取得入場資格，使得參加點燈慶典的難度大幅提升，僅有少數幸運旅人才能親眼看見這分感動，盈達旅遊為服務想一圓慶典夢想的貴賓，特別與當地巴士業者合作，共同規劃白川鄉LIGHT UP，帶你完整參與這場令人感動的盛典。現在預約，還可享有早鳥優惠──兩人同行，全程wifi機免費租用。

白川鄉雪白大地，唯美景致盡收眼底

每年隆冬時刻，白川鄉便收起楓葉紅黃氾濫的姿態，改披上一層厚重的雪白大衣，你將進入白川鄉最為人所知的合掌村，點燈慶典的合掌村與日常生活的合掌村，有著截然不同的風貌，利用這一趟世界知名遺產之旅，讓你對這個位於世界一角的純樸小村莊，有更深一層的認識。

此次旅程特別規劃星悅航空與亞洲航空兩種不同時段出發的行程，選擇星悅航空的行程，帶你漫遊秘境有別以往的方式欣賞白雪靄靄的日本，搭乘有落地觀景窗的新穗高纜車，不但可以看到雄偉的阿爾貝斯山，還有位在山頂旁的千石園地，感受大自然給予人們靜謐震撼力，並且避開入村的人潮。

穿越時空，重返明治時代體驗上個世紀的文化

位於愛知縣犬山市的明治村，正是150年前推動日本現代化的發源地，當地也以「明治時期」為主題，並從日本當地、美國以及巴西等地將明治時期多達60件以上的建築物遷移並保存於此，當地蒐集了珍貴的老式建築與歷史資料，在細心整修維護後，公開在世人面前，可以說，明治村的誕生，便是日本近代文化與價值建立的起源，如今你可以乘著日本最老的蒸汽火車(SL)進入明治村，體驗明治村懷古幽情。

除此之外，盈達旅遊特別加贈合掌村民家園門票，可以免費參觀野外博物館，一共保存及公開了26棟建築物，水車小屋、神社、寺本堂等都維持以往的風貌，可以體驗過去倚賴自然生存下來的日本人文化。

到日本北陸除了感受舊時代的古風味外，你絕對不能錯過加賀溫泉！幾乎年年入選「日本百選溫泉」的山代溫泉，更被譽為北陸溫泉的首選。

搭乘落地觀景窗的新穗高纜車。 圖/盈達旅遊提供

體驗日本傳統手做工藝，對職人精神產生敬意

在盈達旅遊精心規劃下，你可以親身體驗日本傳統手工藝─金箔黏貼DIY以及蕎麥麵製作。金箔黏貼DIY位在金澤，想擁有精準黏貼，不差一分一毫的功夫，是累積日月的修練而來，除了極需高度的專注力外，對於體力耐力也是一大考驗，你能順利做出成品嗎？而位在福井縣的越前蕎麥麵之里原本是一間工廠，至今創業90年，現已轉型為觀光工廠，由當地技藝精湛的職人傳授你蕎麥麵製作心法，從揉麵團、擀麵皮到切麵條，每一項步驟都馬虎不得，唯有全心投注熱情與精力，才能製作出香Q彈牙的蕎麥麵。而在大功告成以後，還會請你一同品嘗美味的蕎麥麵料理，感受辛苦過後的料理特別美味。

日本傳統工藝親手DIY，體驗職人精神。 圖/盈達旅遊提供

點燈慶典僅六個時段，錯過不再有

合掌村每年僅有6-8天點燈日，而且為維護當地風貌，2020年預計僅開放六個日期，想觀賞點燈美景可以說是難上加難，趁著盈達旅遊規劃的這波世界遺產之旅，好好體驗唯美的北方雪國風貌，機會難得，今年錯過就要再等12個月囉！

(中時電子報)