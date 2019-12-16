台灣人有個特別習慣，就是喜歡在外面買早餐，尤其民眾特愛選擇像「美而美」這種西式早餐店。有民眾就察覺，在外面早餐店點的荷包蛋總是比較好吃，特別香，到底是怎麼煎的？是蛋，還是鐵板的關係？網曝背後關鍵。

有民眾發現平常買早餐店裡的荷包蛋，都比自己在家裡煎的還要好吃，十分不解其道理，於是在《PTT》上表示，「為什麼早餐店的荷包蛋那麼好吃？在家裡怎麼弄都煎不出一樣的，到底怎麼煎的啊？有八卦嗎？」

早餐店的蛋為何味道更香更好吃？是蛋的關係，還是它鐵板煎起來比較香？對此，許多內行的網友丟出解答，表示，「油」是關鍵。「油是本體」、「本體是油！相信我」。網友指出，早餐店的蛋，油加的量夠多，自然就夠香。「加1次不夠，你知道能加2次嗎」？

不只是原本加的油就夠多，網友指出，早餐店的煎台上充斥各式的肉品香，一個煎完緊接著煎下一個，混入了許多前一個產品的味道，「那些培根、豬排上的油在鐵板上繼續煎蛋，能不香爆嗎？」

另外，也有網友認為蛋美味的原理在於，「早餐店的油不健康，當然比較香」、「一些煎台的油是用豬油或混豬油」。

網友在《PTT》上表示，「為什麼早餐店的荷包蛋那麼好吃？在家裡怎麼弄都煎不出一樣的，到底怎麼煎的啊？有八卦嗎？」（摘自PTT）

(中時電子報)